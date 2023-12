Disneyland Paris

Bijzondere vacature bij Disneyland Paris: manager van de ontwerpafdeling

Disneyland Paris heeft een bijzondere vacature gepubliceerd. Het Franse Disney-resort zoekt naar een 'portfolio creative development executive': een manager van de ontwerpafdeling. De leidinggevende gaat zestig creatievelingen aansturen bij Walt Disney Imagineering Paris.

Naast tekenaars gaat het om producenten, artdirectors, schrijvers en technische specialisten. "Ze werken aan honderden projecten per jaar in twee themaparken van wereldklasse, zeven hotels in Disney-thema en het Disney Village-entertainmentcomplex", zo valt te lezen in de vacaturetekst.

Walt Disney Imagineering omvat een ontwerpbureau, een ontwikkelingsbedrijf, een storytellingstudio en een innovatielab. De Parijse afdeling zoekt een "creatieve, resultaatgerichte professional om leiding te geven aan het lokale ontwerpteam dat verantwoordelijk is voor de verbetering en instandhouding van de belangrijkste toeristische bestemming in Europa".



Creatieve intenties

De nieuwe leider gaat samenwerken met andere bedrijfstakken om ervoor te zorgen dat zakelijke en operationele ontwikkelingen altijd in evenwicht blijven met de creatieve intenties van Disney. Managementervaring, bij voorkeur in de pretparkwereld, is een must.



Verder vraagt men om "uitzonderlijke communicatieve vaardigheden" en "uitgebreide kennis van ontwerp-, productie- en bouwprocessen". Ook is het noodzakelijk om Frans en Engels te kunnen spreken. Wie interesse heeft, kan solliciteren via disneycareers.com.