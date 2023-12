Dreamland Margate

Concertorganisator Live Nation neemt Engels pretpark over

Een Engels attractiepark komt in handen van een internationale concertorganisator. De Amerikaanse firma Live Nation neemt het klassieke pretpark Dreamland Margate over, geopend in 1880. In Dreamland staat de oudste nog werkende achtbaan van Groot-Brittannië: Scenic Railway uit 1920.

Het park kent een roerige geschiedenis. In de jaren negentig raakte Dreamland in verval, waarna de poorten in 2005 sloten. Alle attracties werden verwijderd, met uitzondering van de rollercoaster. De baan had namelijk een beschermde status. Na een lobbycampagne werd uiteindelijk toch gekozen voor een heropening, met financiële hulp van de overheid.

De Scenic Railway, die in 2008 beschadigd raakte bij een brand, kon gerenoveerd worden. In 2015 ging het park weer open, maar het bezoekersaantal viel tegen. Er dreigde een faillissement. Uiteindelijk lukte het uitbater Sands Heritage om het hoofd boven water te houden. In 2017 werd het Dreamland-merk opnieuw gelanceerd.



Festivalterrein

Sindsdien huisvest het park ook een festivalterrein voor duizenden bezoekers, waar regelmatig bekende artiesten optreden. In 2024 komen andere Madness, Bryan Adams, Simple Minds, Status Quo, Craig David, Paloma Faith en Limp Bizkit langs. Het Dreamland-podium heet Scenic Stage, vernoemd naar de historische achtbaan.