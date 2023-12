Walibi Belgium

Walibi Belgium investeert 1 miljoen euro in Challenge of Tutankhamon: 'Significante wijzigingen'

Eén van de meest indrukwekkende darkrides van de Benelux wordt deze winter gerenoveerd. Walibi Belgium steekt maar liefst 1 miljoen euro in het vernieuwen van de interactieve attractie Challenge of Tutankhamon, geopend in 2003. Na 21 jaar zijn veel technische onderdelen aan vervanging toe.

De afgelopen weken heeft Walibi al "verschillende significante wijzigingen" doorgevoerd, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Zo werden de dertien voertuigen allemaal voorzien van een volledig nieuw onderstel. De frames zijn uitgerust met nieuwe technologie van de Nederlandse fabrikant ETF Ride Systems.

Veel originele componenten uit 2003 worden vandaag de dag niet meer gemaakt. "Het zou geleid hebben tot een te lage capaciteit voor een optimale ervaring", legt de voorlichter uit. "Dit is de belangrijkste reden voor de technologiewissel." Ook de veiligheidssystemen kregen een ingrijpende update. "Het was nodig om de attractie in lijn te brengen met de huidige normen."



Snelheid

Verder werd het instapperron in het station verbreed en verlaagd. De nieuwe onderstellen zijn groter dan voorheen. Een grijze uitstulping zorgt ervoor dat bezoekers de extra afstand kunnen overbruggen. "De installatie van deze extensie vereiste het verlagen van het platform", aldus de woordvoerder. De snelheid van de karretjes bleef gelijk.







De komende weken is Walibi Belgium geopend voor het nieuwe winter-evenement Walibi Winter. Daarna gaat het onderhoud verder, waarbij wordt gefocust op verouderde onderdelen die destijds zijn geleverd door de firma Sally Dark Rides. Het Amerikaanse bedrijf was verantwoordelijk voor het schietsysteem en de animatronics.



Tweede leven

Walibi zegt trots te zijn dat Challenge of Tutankhamon op deze manier een tweede leven krijgt. "De attractie is onmisbaar geworden tijdens een bezoek aan Walibi: de talrijke decors en interactiviteit worden enthousiast onthaald door onze bezoekers." Bovendien is de ride overdekt. "Een belangrijk voordeel tijdens ons winterseizoen."



Bij de opening van Challenge of Tutankhamon heette Walibi Belgium nog Six Flags Belgium. Bezoekers gaan via de graftombe van Toetanchamon op zoek naar een Egyptische schat, maar de tombe blijkt vervloekt te zijn. Met een laserpistool moeten de expeditieleden zich verdedigen tegen mummies en andere monsterlijke figuren uit de oudheid. Als ze genoeg punten halen, bereiken ze de schatkamer.