Marketingafdeling Walibi Belgium genadeloos afgekraakt: 'Ongelofelijk slecht'

Het marketingbeleid van Walibi Belgium is om te huilen. Tot die conclusie komen de makers van de gerenommeerde podcast Ochtend in Pretparkland. In een recente aflevering, waarin de sterktes en zwaktes van de Belgische Walibi-vestiging worden geanalyseerd, krijgt het marketingteam een dikke onvoldoende.

"De marketing van Walibi Belgium is ongelofelijk slecht", zo begint presentator Erwin Taets zijn betoog. Hij verbaast zich erover hoe weinig marketing er nodig is om jaarlijks één miljoen bezoekers binnen te halen. "Soms gaan er weken voorbij zonder dat er ook maar één post verschijnt op hun social media. En daarna lijkt het alsof ze zelf verrast worden door iets. En dan gaan ze tal van dingen last minute posten."

Taets haalt de aankondiging van de nieuwe attractie Silverton aan, die 1,8 miljoen euro kostte. "Fans moesten zelf in het jaarrapport van Compagnie des Alpes ontdekken dat die attractie er zou komen." In maart dit jaar werd een wedstrijd uitgeschreven om een naam te bepalen, die minder dan een week duurde. "Daarna bleef het totaal stil."



Totaal vergeten

Pas in de zomervakantie werd er weer aandacht gevestigd op de investering. "Eind juli dook ineens op dat de attractie op 11 augustus open zou gaan, om uiteindelijk minder dan een week later al open te zijn: ruim een week vóór de eerder aangekondigde datum." Er werd een filmpje van de openingsceremonie gepubliceerd. "Daarna is de attractie gewoon totaal vergeten door Walibi Belgium."



De pretparkkenner snapt er niets van. "Het is onwaarschijnlijk dat je een attractie van 1,9 miljoen euro opent zonder die ooit in je parkfolder en affiches te zetten." Zelfs op de parkplattegrond werd de naam van de attractie tot en met Halloween niet getoond. "De attractie bleef onvermeld in tv-spots, kreeg zo goed als geen media-aandacht en op social media was het schraal."



Paddenstoel

Taets telde uiteindelijk vier Instagram-berichten en vijf Facebook-berichten over de toevoeging. "De Efteling heeft dit jaar meer posts gehad waarop een muzikale paddenstoel te zien is dan Walibi Belgium heeft gewijd aan een nieuwe attractie van bijna 2 miljoen."



En dat is slechts het topje van de ijsberg, benadrukt de expert. Speciale evenementen en acties worden steevast op het allerlaatste moment aangekondigd. Aan de nieuwe achtbaan Kondaa werd ook maar weinig aandacht besteed. "Het is altijd lui en laat gecommuniceerd, zonder veel structuur en zonder veel professionele uitstraling", vult co-presentator Dennis Janssen aan.



Imago

Hij vindt dat het imago van het park eronder lijdt. "Ongelofelijk hoe slecht dat ze daarmee bezig zijn." Taets merkt dat er geen consistent beleid is: voor Halloween en de huidige kerstopening wordt online wel wat reclame gemaakt, 's zomers is het vaak doodstil. "Ze weten gewoon niet goed waar ze mee bezig zijn, ze kijken op het moment zelf wat ze gaan doen. Maar dat is niet hoe je marketing doet hè? Marketing kan geen last-minute-ding zijn."



Taets recht zich rechtstreeks tot het Walibi-management. "Ik snap het niet. Waarom is jullie marketing zo slecht?" De podcastmaker doet zelf een gok: hij vermoedt dat er tegenwoordig geen enkele leidinggevende competent genoeg is om een volwaardig marketingplan uit te stippelen.



Vieze worsten

Met een goede marketingstrategie zou het bezoekersaantal kunnen groeien tot anderhalf of twee miljoen bezoekers per jaar, vermoedt de deskundige. Daar is echter wel een team met talent en werklust voor nodig. "Het lijkt er soms op alsof marketing bij Walibi iets is dat de man van de hotdogkraam bij Aqualibi erbij doet op een dag dat zijn vieze worsten niet genoeg verkopen."