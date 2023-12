Walibi Belgium

Walibi Belgium komt met retro-souvenirs: oud logo op shirts, truien en petten

Walibi Belgium knipoogt naar het verleden met een nieuwe souvenircollectie. In het Belgische pretpark zijn deze winter speciale retro-producten verkrijgbaar. Op de artikelen staat het oude Walibi-logo, dat in gebruik was van 2005 tot en met 2010. Het assortiment wordt aangeduid met de titel "vintage limited edition".

Nostalgici kunnen onder andere kiezen voor een grijze trui (42,90 euro), een wit T-shirt (21,90 euro), een mok (7,90 euro) en een pet (14,90 euro). Verder zijn er glazen (6,90 euro), sleutelhangers (5,90 euro) en twee soorten pennen (6,90 euro) in de klassieke Walibi-stijl.

Het beeldmerk werd wel aangepast: in plaats van Walibi Belgium is de term Walibi Park zichtbaar. Mogelijk wil men de souvenirs ook kunnen aanbieden in andere Walibi-vestigingen. Er bestaan vandaag de dag drie Walibi-locaties: Walibi Belgium, Walibi Holland en Walibi Rhône-Alpes.



Slogan

Op de mok staat de leus "Walibi bi-bi J'en suis BABA", de oude slogan van het attractiepark. Fans komen de artikelen tegen in de grote winkel bij de ingang en in één van de chalets op een tijdelijke kerstmarkt. Er worden eveneens nieuwe kerstballen, kerstmokken, sneeuwbollen en kerstknuffels verkocht.