Nieuws

Threads in plaats van X: deze Europese pretparken hebben al een account

Steeds meer attractieparken en dierentuinen zijn aanwezig op het nieuwe platform Threads. Kort na de Europese lancering van het medium meldden Toverland, Walibi Holland, Julianatoren, de Plopsa Group, Bobbejaanland, Movie Park Germany, Europa-Park, Futuroscope en Puy du Fou zich al aan. Daar zijn inmiddels verschillende namen bijgekomen.

Threads werkt ongeveer hetzelfde als X, de opvolger van Twitter, met als grootste verschil dat men het inlogsysteem van Instagram hanteert. Bij X liepen de afgelopen maanden veel gebruikers en bedrijven weg uit onvrede over de strapatsen van topman Elon Musk. Threads wordt gezien als het meest geschikte alternatief.

De Efteling heeft intussen een Threads-account met 12.000 volgers, maar het is nog wachten op het eerste bericht. Dat geldt ook voor Phantasialand, met 15.000 volgers. Het Franse Parc Astérix is al wel volop actief op Threads, net als het Spaanse PortAventura World en het Zweedse Liseberg.



Burgers' Zoo

Enkele Nederlandse dierentuinen waagden zich ook al aan Threads: DierenPark Amersfoort en Burgers' Zoo. Verder komen gebruikers BillyBird Park Hemelrijk, Attractiepark de Waarbeek en Sprookjeswonderland Enkhuizen tegen. Eveneens nieuw op Threads: Holiday Park (Duitsland), Miniatur Wunderland (Duitsland), Walygator Grand Est (Frankrijk) en Gröna Lund (Zweden).



Disneyland Paris heeft zich nog niet laten zien, maar het internationale account Disney Parks wel. Tot slot zijn er bekende leveranciers met een profiel, waaronder de Leisure Expert Group en IMAscore. Alle nieuwsberichten van Looopings verschijnen op de Threads-pagina @looopings.



Automatisch

Het voordeel van de connectie met Instagram is dat het aantal nepaccounts tot een minimum beperkt kan worden. Een Threads-profiel is immers automatisch gekoppeld aan een bestaand Instagram-profiel. Het maakt het volgen van mensen uit de omgeving een stuk makkelijker: wie zich aanmeldt op Threads, krijgt de mogelijkheid om direct iedereen te selecteren die ook al gevolgd wordt op Instagram.



Verschillende bekende Nederlandse namen uit de recreatiewereld schitteren nog door afwezigheid. Zo is het wachten op Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen, Duinrell, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Artis, Diergaarde Blijdorp, Beekse Bergen en Ouwehands Dierenpark.