Movie Park Germany

Movie Park Germany zet muziek van kerstparade online

Movie Park Germany heeft een speciale soundtrack laten maken voor een nieuwe lichtjesparade. Tijdens winteropening Hollywood Christmas komt dagelijks Movie Park's Christmas Parade voorbij, met muziek van huisleverancier IMAscore. De titelsong Hollywood Christmas is nu online te beluisteren.

Het ruim vier minuten durende lied staat sinds gisteren op verschillende streamingplatforms, waaronder Spotify. Men zorgde ook voor een karaokevariant en een instrumentale versie. Als componisten worden IMAscore-medewerkers Sebastian Kübler en Xaver Willebrand vermeld.

Het Duitse attractiepark is voor het eerst geopend in de wintermaanden. Movie Park's Hollywood Christmas vindt nog plaats tot en met zondag 7 januari. Naast de kerstparade bestaat het entertainmentaanbod onder andere uit meet-and-greets met de Kerstman, een illusieshow met Christian Farla, de Christmas Tree Celebration en een dronespektakel.



Studios on Parade

Afgelopen zomer verscheen de muziek van de reguliere parade Movie Park Studios on Parade ook al online, eveneens gemaakt door IMAscore.