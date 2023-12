Disneyland Paris

Restaurant Disneyland Paris twee dagen na brand weer open

Het Disney-restaurant dat vrijdag getroffen werd door een brand, is vandaag weer geopend voor publiek. Bezoekers van Disneyland Paris kunnen tussen 11.30 en 17.00 uur een hapje eten in Cowboy Cookout Barbecue. Bij de brand raakte een gedeelte van het dak beschadigd.

Op den duur zal de schade volledig hersteld worden. Voorlopig is het getroffen deel afgedekt met wit zeil en houten latten. De constructie zelf is verder klaarblijkelijk nog in goede staat.

De brand bij Cowboy Cookout begon in een haardvuur in het gebouw. Vervolgens werd de omgeving ontruimd. Sinds gisteren kan het omliggende gebied weer betreden worden, al bleef het restaurant toen nog dicht. De show The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, die wordt opgevoerd in een theater in de buurt, keerde zaterdag ook weer terug.