Zoo Planckendael

Satirisch tv-programma maakt grappen over doodgebeten leeuwen in Belgische dierentuin

Een satirisch tv-programma in België neemt dierentuin Zoo Planckendael op de hak. Daar is een leeuwin enkele maanden geleden bevallen van twee welpjes. Het nieuws werd pas deze week bekendgemaakt, aangezien een eerdere geboorte verkeerd afliep.

In juni beet leeuwin Lorena haar vorige pasgeboren tweeling nog dood. Tv-show De Ideale Wereld greep het bericht aan voor een reeks grappen over de lugubere gebeurtenis. "Geen onderwerp om mee te lachen, al denkt men daar in de leeuwenwereld anders over", aldus een voice-over.

In een sketch van ruim twee minuten wordt een leeuw met de naam Vincent Poten gepresenteerd als stand-upcomedian, die zijn medebewoners bespot. De naam is een parodie op de Vlaamse komiek Vincent Voeten. "Weten jullie waarom er in een pak Celebrations geen kleine Lions zitten?", zegt hij bijvoorbeeld. "Omdat Lorena die allemaal heeft opgegeten."