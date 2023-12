Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park deelt beelden van testritten nieuwe achtbaan Voltron Nevera

De spectaculaire nieuwe rollercoaster van Europa-Park wordt getest. Het Duitse attractiepark opent komend voorjaar de lanceerachtbaan Voltron Nevera. Vrijdag verscheen een kort filmpje van de eerste proefritten.

Een compilatie van zo'n veertig seconden toont hoe de onderstellen van de treinen in het donker door de baan vliegen. De video bevat ook al enkele onride-beelden. "We vinden het zo mooi om te zien dat onze nieuwe achtbaan met de dag evolueert!", meldt Europa-Park op social media.

Voltron Nevera is een zogeheten stryker coaster van fabrikant Mack Rides. De baan is 32 meter hoog en 1385 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Een rit bestaat onder meer uit een verticale lancering, een draaischijf en zeven inversies. Rond de attractie wordt een Kroatisch themagebied aangelegd, dat pas in 2025 helemaal af zal zijn.