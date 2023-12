Europa-Park Erlebnis-Resort

Nederlandse fans in gesprek met hoofd marketing Europa-Park

Wat komt er kijken bij het realiseren van een reclamecampagne voor Europa-Park? Jan-Markus Wulff, hoofd marketing bij het Duitse attractiepark, geeft antwoord op die vraag in een nieuwe podcastaflevering. De manager werd onlangs geïnterviewd door de makers van de Nederlandse Europa-Park-podcast After Park Lounge.

Wulff houdt onder andere een oogje in het zeil bij zo'n 3500 designopdrachten per jaar. Op dit moment is hij druk bezig met de campagne voor de nieuwe rollercoaster Voltron, die in 2024 opengaat. De marketingexpert legt uit waarom het promoten van een nieuwe achtbaan relatief makkelijk is: emoties verkopen zichzelf.

De Duitser concentreert zich niet alleen op reclames: hij is ook erg muzikaal. Zo trad hij al meermaals op in het park. Daarnaast produceerde en zong hij diverse themanummers voor Europa-Park, waaronder de klassiekers Dein Moment en Zwei Millionen Sterne. Het laatstgenoemde lied was eigenlijk bedoeld voor het winterseizoen - de titel is een verwijzing naar het aantal lampjes in het park - maar uiteindelijk werd het nummer 's zomers uitgebracht.



Twintig sites

Wulff werkt inmiddels ruim zestien jaar voor het grootste pretpark van Duitsland. Hij legt uit hoe de marketingafdeling is ingedeeld en wat er in de loop der jaren is veranderd. Zo was hij ooit de enige die de Europa-Park-website bijhield. Tegenwoordig houden veertig mensen zich bezig met de digitale tak, bestaand uit zo'n twintig verschillende sites.



Verder vertelt Wulff hoe Europa-Park ooit een idee van Nederlandse studenten voor een nieuwe campagne omarmde, waarom geheim moet blijven wat er precies gebeurt in attractierestaurant Eatrenalin en hoe Europa-Park het voor elkaar kreeg om een eigen zeppelin en vliegtuig te bemachtigen.



Sticker

Ook geeft hij aan dat zijn personeel altijd de opdracht krijgt om het onderste uit de kan te halen. "Ik vertel mijn team: elke ontwerpklus moet je behandelen alsof je gaat voor een designaward, zelfs als het slechts een kleine brochure of een sticker is." De Engelstalige aflevering duurt zestig minuten.