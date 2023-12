Dolfinarium

Dierenactivisten in dolfijnenpakken blokkeren ingang van ticketaanbieder Dolfinarium

Enkele dierenactivisten hebben deze week opnieuw gedemonstreerd bij het kantoor van Tripper, een online ticketaanbieder. Ze zijn boos dat de website entreekaarten voor het Dolfinarium verkoopt. In september vond al een protest plaats bij het bedrijf in Leiderdorp. Vrijdag ging actiegroep Bite Back een stapje verder.

Activisten blokkeerden de ingang van het parkeerterrein van Tripper, waardoor automobilisten het terrein niet konden betreden of verlaten. Zelf spreekt de groepering over een "ludieke blokkade", die een uur geduurd zou hebben. "Door twee dolfijnen in kleine zwembadjes te plaatsen voor de ingang hebben zij op een ludieke wijze uitgebeeld dat de dieren in het Dolfinarium in een veel te klein verblijf zitten."

Tripper.nl is onderdeel van Hillenaar Events, een evenementenbureau dat bijvoorbeeld ook dino-expositie World of Dinos exploiteert. Onder druk van dierenactivisten hebben al meerdere landelijke webshops de samenwerking met het Dolfinarium stopgezet. Tripper geeft vooralsnog niet thuis. De firma wil ook niet in gesprek met de actievoerders.



Politie

"Daarom voert Bite Back met regelmaat actie voor de deur van het bedrijf", laat een woordvoerder van de activisten weten. Volgens hem konden auto's na een uur de parkeerplaats weer op. Het protest ging vervolgens vanaf de stoep verder. Op een foto is te zien dat de politie poolshoogte kwam nemen.



Bite Back kreeg naar eigen zeggen positieve reacties. "De acties krijgen veel steun, van sympathisanten maar zelfs ook van enkele medewerkers en buurtgenoten. We gaan door met actievoeren zolang als dat nodig is."