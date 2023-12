Familiepark Mondo Verde

Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over dierenwelzijn Mondo Verde

De Partij voor de Dieren (PvdD) stelt Kamervragen naar aanleiding van een verontrustend bericht over het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde. Een dierentuinliefhebber publiceerde eerder deze maand bedenkelijke foto's van dierenverblijven in het park in Landgraaf. Volgens hem hebben de dieren weinig ruimte en zijn de hokken in slechte staat.

Bovendien zouden de dieren moeten leven tussen luidruchtige attracties. Na berichtgeving op Looopings trok dierenrechtenorganisatie Bite Back al aan de bel bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. PvdD-Kamerlid Ines Kostic heeft nu ook Piet Adema, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op de beelden gewezen.

"Hoe omschrijft u de wijze waarop dieren, waaronder leeuwen, tijgers, wolven en kamelen, worden gehouden in dierenpark Mondo Verde, zoals is te zien op de foto's?", luidt één van de vragen aan de minister. "Wat vindt u ervan dat de wolven worden gehouden in een klein, modderig verblijf, zonder beschutting en zonder bescherming tegen extreme weersomstandigheden?"



Onnodige stress

Verder gaat het over een kameel die slechts enkele vierkante meters de ruimte lijkt te hebben. Ook de mechanische attracties in de buurt van de leeuwen en tijgers komen ter sprake. Volgens de PvdD kunnen de kermisachtige machines leiden tot "onnodige angst en stress bij deze dieren".



Kostic wil van de minister weten of op de foto's inderdaad meerdere overtredingen van de dierenwet te zien zijn, zoals de partij vermoedt. "Zoals het ernstig beperken van het soorteigen gedrag en de bewegingsvrijheid van de dieren en het ontbreken van bescherming tegen weersomstandigheden." Men wil dat er handhavend wordt opgetreden.



Welpje doodgebeten

Bovendien vraagt de PvdD om informatie over inspecties die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden bij Mondo Verde. "Zijn er bij deze controles misstanden geconstateerd? Zo ja, welke?" Vervolgens wordt opgesomd wat er de afgelopen jaren in ieder geval is misgegaan in het park: een leeuwenwelpje werd doodgebeten, een gibbon verdronk en twee wolvenpups overleden aan verwondingen.



Als klap op de vuurpijl blijkt dat de voorganger van minister Adema een aanvraag voor het uitbreiden van de dierentuinvergunning van Mondo Verde heeft afgewezen, omdat het park niet genoeg rekening hield met dierenwelzijn. De PvdD vraagt zich af of de dierentuinvergunning van Mondo Verde niet beter ingetrokken kan worden.