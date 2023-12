Phantasialand

Phantasialand stelt opening van nieuwe attractie uit tot voorjaar 2024

Een nieuwe attractie in Phantasialand gaat later open dan gepland. Onlangs maakte het Duitse pretpark bekend dat het speelgebied Avoras, onderdeel van themadeel Wuze Town, open zou gaan in december 2023. Dat zou tijdens winterseizoen Wintertraum zijn.

Nu blijkt dat de opening langer op zich laat wachten. Op een nieuw bord bij de bouwplaats valt te lezen dat de toevoeging pas in het voorjaar van 2024 af is. "Avoras spreidt vanaf de lente van 2024 zijn vleugels!", staat er.

"Bereid je voor op een interactieve familieattractie en beleef spannende ontdekkingstochten dwars door de majestueuze oervogel van de Wuzen." Het verhaal van Wuze Town is gebaseerd op de Wuzen, een fantasievolkje. Op de plek van het speelgebied stond eerder fietsmolen Wolke's Luftpost. De carrousel kreeg vorig jaar een nieuwe locatie, iets verderop.