Waterleiding gesprongen bij Wolf en de Zeven Geitjes in de Efteling

Een kapotte waterleiding heeft vanmiddag voor wat wateroverlast gezorgd in het Sprookjesbos van de Efteling. Door het springen van de leiding kwam het wandelpad bij De Wolf en de Zeven Geitjes blank te staan. Dat is te zien op foto's die op social media verschenen.

Het probleem kon relatief snel verholpen worden door het water weg te pompen. Een loszittende zitting van een bank werd daarbij over de waterplas gelegd. "Het water zijn ze aan het wegpompen en een zitting is even een bruggetje", aldus de fotograaf.

Het sprookjestafereel zelf liep voor zover bekend geen schade op. De uitbeelding van De Wolf en de Zeven Geitjes staat sinds 1973 in de Efteling. Bezoekers komen het sprookje tegen tussen Draak Lichtgeraakt en Hans en Grietje.