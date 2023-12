Disneyland Paris

Brand uitgebroken in Disneyland Paris: restaurant in lichterlaaie

In Disneyland Paris is vanmiddag een brand uitgebroken. Het vuur ontstond in restaurant Cowboy Cookout Barbecue, gelegen in parkdeel Frontierland. Vanwege de brand is het themagebied niet toegankelijk. Opvoeringen van theatershow The Lion King: Rhythms of the Pride Lands gaan voorlopig niet door. Een meet-and-greet met Goofy werd halsoverkop afgebroken.

Cowboy Cookout Barbecue ligt zich aan de rand van het Disneyland Park, achter mijntrein Big Thunder Mountain. De bedrijfsbrandweer van Disneyland was snel ter plaatse. Bezoekers werden in eerste instantie alleen op afstand gehouden. Uiteindelijk is het volledige gebied geƫvacueerd.

De toegangspoort richting Frontierland werd afgesloten. Op dit moment zijn Big Thunder Mountain, rondvaartboot Thunder Mesa Riverboat Landing, spookhuis Phantom Manor en speeltuin Frontierland Playground gesloten. Ook de stoomtrein, die een station in Frontierland heeft, rijdt tijdelijk niet. Een nabijgelegen restaurant - Colonel Hathi's Outpost - is eveneens dicht.



Haardvuur

Voor zover bekend vielen er geen gewonden. Over de schade is nog niets bekend. In Cowboy Cookout Barbecue bevindt zich een haardvuur. Vermoedelijk begon de brand daar. Het restaurant is vormgegeven als een grote rode schuur in cowbowthema. Op het menu staan barbecue- en grillgerechten als worst, cheeseburgers, spareribs.