Efteling

Nieuw in het Efteling-aanbod: glasmagneten van bekende attracties

De Efteling verkoopt sinds kort nieuwe magneten. In het park zijn drie verschillende sets met vier ronde glasmagneten verkrijgbaar. Ze staan in het teken van het Sprookjesbos, stuntshow Raveleijn en vier bekende attracties. De prijs bedraagt 8 euro per doosje.

Op de Sprookjesbos-set prijken Langnek uit De Zes Dienaren, een elfje uit De Indische Waterlelies, Draak Lichtgeraakt en Roodkapje. Het Raveleijn-pakket bestaat uit afbeeldingen van de vuurspuwende draak Draconicon, ruiter Lisa, ruiter Thomas en het medaillon van Halina.

Tot slot zijn er symbolen van de Python, Vogel Rok in de Wereld van Sindbad, De Vliegende Hollander en Baron 1898. De ontwerpen kennen we van een souvenirlijn rond Efteling-achtbanen uit 2022, met sleutelhangers, mokken en petten. Afgelopen zomer werden daar bewaarblikken en badlakens aan toegevoegd.