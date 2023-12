Europa-Park Erlebnis-Resort

Kerstman speelt hoofdrol in nieuwe videoclip Europa-Park

Europa-Park lanceert een nieuwe videoclip om het winterseizoen kracht bij te zetten. Het Duitse attractiepark ontwikkelde een eigen album met kerstliedjes: Winterzauber im Europa-Park. Eén van de elf nummers is voorzien van een eigen clip, opgenomen in het pretparkresort. De Kerstman speelt de hoofdrol.

Het nummer Die Schönste Jahreszeit, gemaakt door huisband Europa United, duurt iets meer dan twee minuten. In de video zien we hoe de Kerstman door kinderen getrakteerd wordt op een Golden Ticket voor Europa-Park. Vervolgens laat hij zichzelf in de watten leggen in de hotels en attracties.

Ook waterpark Rulantica, VR-beleving Yullbe en restaurant Eatrenalin komen voorbij. Zo maakt de kindervriend een plons in het golfslagbad van Rulantica. In het park loopt hij parkeigenaar Roland Mack tegen het lijf, waarmee hij op de foto gaat. Na het zien van de schaatsshow kan de Kerstman het niet laten om zelf ook het ijs op te gaan.



Waterattracties

Het winterseizoen van Europa-Park duurt van zaterdag 2 december tot en met zondag 7 januari. De meeste waterattracties blijven gesloten. Bezoekers zijn dagelijks welkom van 11.00 tot minimaal 19.00 uur, met uitzondering van zondag 24 en maandag 25 december. Dan blijven de poorten dicht.