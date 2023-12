Walibi Belgium

Video: eerste editie Walibi Winter in Walibi Belgium met schaatsbaan, kerstmarkt en winterse attracties

In Walibi Belgium is afgelopen weekend Walibi Winter van start gegaan, de eerste volledige winteropenstelling van het Belgische attractiepark. Waar zusterpark Walibi Holland bewust wegblijft van kerstclichés als een kerstmarkt en een schaatsbaan, besloot de Belgische vestiging de winterse tradities juist te omarmen.

In het entreegebied wordt de aandacht getrokken door een kerstboom van 8 meter hoog en notenkrakers in Walibi-stijl. Bezoekers kunnen schaatsen in het overdekte Crystal Pavilion, waar een ijsbaan van maar liefst 750 vierkante meter te vinden is. Het paviljoen hoort bij Frozen Land, net als de walkthrough Wonder Woods: een wandeling over een bospaadje met lichteffecten.

De kerstmarkt Alpin Village, gelegen naast houten achtbaan Loup-Garou, wordt gekenmerkt door een kampvuur en chalets met eten, drinken en souvenirs. Verder zijn er zitgelegenheden in de vorm van skigondels. Af en toe treedt een bandje op. Aan de constructie van de coaster hangen lichtgevende sterren. Kindergebied Fun World, waar de Kerstman te ontmoeten is, heet tijdelijk Polar Playground.



Melody Road

Ook enkele bestaande attracties zijn aangepast. Bij oldtimerbaan Melody Road verschenen nieuwe scènes en heel veel lampjes onder de noemer A Christmas Tale. Vrijevaltoren Dalton Terror is het decor van een lichtshow. De 4D-bioscoop vertoont de film Sleigh Ride, die in Walibi de titel Festive Adventure kreeg. Tot slot is er op verschillende plekken extra straatentertainment.