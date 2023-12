Walibi Holland

Video: vernieuwd entertainment tijdens tweede editie Bright Nights in Walibi Holland

In Walibi Holland is afgelopen weekend de tweede editie van winter-evenement Bright Nights van start gegaan. Vergeleken met vorig jaar bleven veel onderdelen hetzelfde. Wel zorgde Walibi voor een nieuwe avondshow en wat extra entertainment. Ook het aantal geopende attracties groeide. Een achttien minuten durende video brengt het aanbod in beeld.

Zo is dit keer het nieuwe familiegebied Speed Zone Off Road toegankelijk, met familieachtbaan Eat My Dust en fietsmolen Wind Seekers. De coaster werd voorzien van lichteffecten. Op de plek van waterspeelplaats Cooldown verscheen een sneeuwbol, waarin om 17.15, 18.00 en 18.45 uur een balletact te zien is. Even verderop verrees een kerstboom gemaakt van verkeersattributen.

Wildwaterbaan El Rio Grande, die bij de eerste keer Bright Nights nog gesloten was, is nu overdag operationeel. In restaurant Club W.A.B. kan wederom geknutseld en gelasergamed worden. Ook de Snow Play Area keerde terug. In de Main Street sneeuwt het de hele dag. Mascotte Walibi - met kersttrui - en een jeugdige Kerstman zijn aanwezig voor meet-and-greets.



Christmas Light & Vibes

Het podium van de interactieve show Speed Tree Decorating werd verplaatst van de Splash Battle naar achtbaan Speed of Sound. Er zijn nu vaste aanvangstijden: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 en 19.00 uur. Op het hoofdpodium wordt om 13.30 en 15.30 uur wederom Walibi's After Xmas Party vertoond. 's Avonds is hier Christmas Light & Vibes te zien, een nieuwe dansvoorstelling met kerstmuziek en lichteffecten.



Verder komen meerdere straatacts voorbij, bijvoorbeeld met rendieren op stelten en een kerstelf die bezoekers zeepbellen laat maken. Net als vorig jaar kregen verschillende attracties een kerstthema: Le Tour des Jardins, Tequila Taxi's en Merlin's Magic Castle. Daarnaast zijn Speed of Sound, Space Shot, Untamed en Condor het decor van lichtshows.



Lichtsculpturen

In themagebied Exotic staan nieuwe lichtsculpturen. Wie door Wilderness loopt, kan zelf lichten activeren met behulp van knoppen. Er is ook een plek om wensen achter te laten. 's Avonds komen spiegelende figuren tot leven. Kindergebied Walibi Play Land wordt bevolkt door brutale kerstelfjes.