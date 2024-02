Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark vernieuwt entertainmentaanbod: nieuwe gezichten

Het entertainmentaanbod van Ouwehands Dierenpark wordt komend voorjaar vernieuwd. De dierentuin in Rhenen introduceert binnenkort nieuwe gezichten: de personages Lynn en Jay. Zij krijgen een interactieve familieshow in een nieuw theater, dat wordt gebouwd naast het Jungle Restaurant. De huidige Theatertent moet daarvoor wijken.

Het park spreekt over edutainment: entertainment wordt ingezet om natuurbeschermingseducatie aan de man te brengen. Het idee is dat bezoekers zich na afloop willen inzetten voor de natuur. Lynn en Jay zullen zich ook op andere plekken in het park laten zien, bij de reuzenpanda's en koala's.

De afgelopen jaren stond het entertainment in Ouwehands Dierenpark in het teken van het karakter Bamboo Bill, met zijn vrienden Jungle Jack, Prairie Pip en Mountain Mike. Bamboo Bill is sinds september 2023 niet meer te zien, maar hij zal in het voorjaar terugkeren.



RavotAapia

Samen met Jungle Jack verzorgt Bill dan een show in een nieuw theater in de overdekte speeljungle RavotAapia. Avonturiers Prairie Pip en Mountain Mike trekken na eind maart de wijde wereld in. De dierentuin zegt hen "ontzettend dankbaar" te zijn voor hun jarenlange betrokkenheid bij het park.