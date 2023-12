Nieuws

Eerste Europese attractieparken actief op nieuw platform Threads

Verschillende Europese attractieparken wagen zich aan het nieuwe platform Threads. Het veelbelovende socialmediakanaal werd vandaag gelanceerd in de Europese Unie. Een handjevol pretparken heeft al van zich laten horen. Zo zijn Bobbejaanland, Movie Park Germany, Europa-Park, Futuroscope en Puy du Fou inmiddels actief op Threads.

Threads is de grote concurrent van X, het voormalige Twitter. Daar stappen steeds meer gebruikers op uit onvrede over het beleid van topman Elon Musk. Threads wordt gepresenteerd als een gemoedelijk alternatief, waar spam en haatberichten de kop in worden gedrukt. Men gebruikt het inlogsysteem van Instagram. Beide social media zijn eigendom van Facebook-moederbedrijf Meta.

De lancering van Threads vond in juli plaats. Toverland was er toen als de kippen bij, als eerste attractiepark in de Benelux. Daarna bleef het stil, want Europese wetgeving maakte het voor gebruikers in de Europese Unie onmogelijk om het platform te ontdekken. Vanaf vandaag krijgen zij alsnog toegang.



Walibi Holland

Naast de eerder genoemde parken zijn ook Walibi Holland, de Julianatoren en de Plopsa Group al gespot op Threads. De echte vroege vogels komen uit het Verenigd Koninkrijk. Aangezien de EU-wetgeving daar niet geldt, konden Britse trekpleisters Threads de afgelopen maanden al cultiveren.



Voorbeelden zijn Alton Towers, Thorpe Park, Legoland Windsor, Chessington World of Adventures, Drayton Manor, Blackpool Pleasure Beach en Paultons Park. Threads, dat net als Twitter draait om het versturen van korte updates, is beschikbaar via een gratis app en de website threads.net. Looopings volgen kan via het account @looopings.