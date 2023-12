Efteling

Efteling legt uit waarom vreugdevuur plotseling weggehaald is

Eén van de vreugdevuren in de Winter Efteling is deze week verwijderd. Op het plein bij familieachtbaan Max & Moritz was sinds de start van het winterseizoen - half november - een kampvuur te vinden. Het tafereel keert binnenkort terug op een andere plek, meldt een woordvoerster.

Voorheen stond de Efteling 's winters vol met kampvuren. Vanwege de stikstofcrisis is het aantal vreugdevuren fors ingeperkt, om zo uitstoot te verminderen. Op dit moment komen bezoekers alleen nog vreugdevuren tegen op de Warme Winter Weide in parkdeel Reizenrijk.

Het weghalen van het kampvuur bij Max & Moritz staat echter los van de stikstofmaatregelen, aldus de voorlichtster. "Het vreugdevuur wordt nog vóór de kerstvakantie permanent verplaatst naar Ruigrijk", legt ze uit. Dat gedeelte kon nog wel wat winterse aankleding gebruiken. "Het is vooral om de wintersfeer in Ruigrijk te verbeteren."



Sneeuwbol

Op het grote plein in Ruigrijk, bij horecacomplex Station de Oost, zette de Efteling eerder een enorme sneeuwbol neer. Bezoekers kunnen in de bol poseren voor een foto, terwijl er nepsneeuw om hen heen dwarrelt. Een vergelijkbaar decorstuk verscheen op het plein bij Droomvlucht en Raveleijn.