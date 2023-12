Efteling

Stoomtrein Efteling deze week onaangekondigd dicht

Bezoekers van de Efteling kunnen deze week onverwachts geen ritje maken in de Stoomtrein. De nostalgische attractie is gesloten vanwege werkzaamheden bij het Efteling Grand Hotel, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Het is de bedoeling dat de trein aanstaande zaterdag weer rijdt.

De sluiting was vooraf niet aangekondigd op de openbare onderhoudskalender, te vinden op de Efteling-website. In de Efteling-app valt momenteel te lezen dat de Stoomtrein niet operationeel is "vanwege een langdurige storing of slecht weer". Dat klopt dus niet.

Het spoor loopt langs de bouwplaats van het toekomstige hotel, gelegen tussen entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en de Pardoes Promenade. De afgelopen maanden gebeurde daar weinig. In januari start de volgende bouwfase. De opening van het hotel werd onlangs uitgesteld van eind 2024 naar de eerste helft van 2025.



Onderhoud

Naast de Stoomtrein zijn op dit moment ook houten achtbaan Joris en de Draak en wildwaterbaan Piraña gesloten voor onderhoud. In het Sprookjesbos ontbreken Doornroosje en De Kleine Zeemeermin.