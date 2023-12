Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam presenteert nieuw beeld van Lady Gaga

Madame Tussauds Amsterdam heeft het wassen beeld van Lady Gaga vervangen. De wereldberoemde zangeres (37) was al dertien jaar onderdeel van de attractie. Omdat het oorspronkelijke beeld niet meer leek, vervaardigde men een nieuw exemplaar. Dat werd dinsdag gepresenteerd tijdens een speciale dragqueenshow.

Een team van twintig kunstenaars heeft volgens Madame Tussauds zes maanden aan het beeld gewerkt. "Het is voor ons van belang dat we meegaan met de tijd en een collectie hebben die onze bezoekers herkennen", zegt manager Quinten Luykx erover.

Gaga wordt door Madame Tussauds omschreven als een "zangeres, actrice en mode-icoon, bekend om haar grensverleggende stijl en unieke persoonlijkheid". Het beeld draagt een zilveren jurk, gebaseerd op Gaga's outfit tijdens de première van haar film A Star Is Born in Los Angeles in 2018.



Zendaya

De toevoeging krijgt een plekje tussen andere recent geïntroduceerde beelden van acteur Dwayne Johnson en Spider-Man-actrice Zendaya, in de buurt van onder meer Dua Lipa en Zayn Malik. Lady Gaga, bekend van hits als Poker Face, Born This Way, Paparazzi en Bad Romance, was zelf niet aanwezig bij de onthulling.