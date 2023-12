Apenheul

Juridisch gevecht tussen Apenheul en gemeente over parkeerplekken

Dierenpark Apenheul en de gemeente Apeldoorn liggen met elkaar overhoop. De toeristische trekpleister en het gemeentebestuur zijn verwikkeld in een juridisch gevecht over parkeerplekken, meldt dagblad de Stentor. Volgens Apenheul is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van voldoende parkeerplaatsen op drukke dagen.

Wanneer Apenheul een topdag heeft, is het aantal vakken op het reguliere parkeerterrein niet toereikend. Het park tekende in 2019 een erfpachtovereenkomst die vijftig jaar geldt, inclusief afspraken over parkeren. Apenheul betoogt dat de gemeente daardoor aansprakelijk gesteld kan worden voor het regelen van genoeg parkeerruimte.

Op dit moment wordt een weg in de buurt, de J.C. Wilslaan, regelmatig gebruikt als overloopparkeerplaats. Dat is prijzig: de gemeente moet steeds een bedrijf inhuren om de verkeerssituatie in goede banen te leiden. Bovendien hebben buurtbewoners er last van. Daarom wil de gemeente er op termijn mee stoppen.



Rechter

De gemeente stelt ook enkele eisen aan de extra parkeerplaatsen. Zo mag de J.C. Wilslaan maximaal 25 dagen per jaar ingezet worden en moet het park dat vijf dagen op voorhand melden. De directie van Apenheul beweert dat de gemeente zich daarmee niet aan de afspraken houdt. Om duidelijkheid te krijgen, stapte de gemeente naar de rechter. Die moet binnenkort een oordeel vellen over de situatie.



Apenheul zegt bereid te zijn om minder tickets te verkopen, zodat de overloopparkeerplaats niet meer nodig is. Dan loopt men wel een hoop inkomsten mis. De gemeente zou daarvoor moeten opdraaien: Apenheul wil in dat geval 1 miljoen euro per jaar zien. Burgemeester en wethouders vinden echter dat het park het probleem zelf moet oplossen. De rechter is gevraagd om het bezoekerslimiet af te dwingen met maximaal 1 miljoen euro aan dwangsommen.