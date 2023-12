Efteling

The Exorcist in de Efteling: Pardoes draait hoofd 180 graden

De Efteling-attractie Symbolica leek gistermiddag wel op een scène uit de bekende horrorfilm The Exorcist. Bezoekers zagen hoe gastheer Pardoes in een gruwelijke positie was beland: zijn hoofd bleek 180 graden gedraaid te zijn.

Dat is te zien op een foto die op X verscheen. Na het aantreffen van het technische mankement is de darkride tijdelijk gesloten. Toen Symbolica even later weer openging, stond het hoofd van Pardoes weer recht.

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat de animatronics in de attractie vreemde gebreken vertonen. Afgelopen zomer kwamen bizarre beelden naar buiten van lakei O.J. Punctuel, die hevig stond te trillen in de ontvangstzaal. Vorig jaar verloor Pardoes meermaals zijn hoofd. Op oudejaarsavond hing de nar laveloos achterover.



Garner Holt

De belangrijkste bewegende figuren in Symbolica zijn geleverd door de Amerikaanse robotbouwer Garner Holt, die bijvoorbeeld ook de animatronic van mijnbaron Gustave Hooghmoed bij Baron 1898 produceerde.