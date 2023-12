Holiday Park

Holiday Park krijgt groen licht voor ontwikkelen van eigen waterpark

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park gaat een eigen waterpark bouwen. In samenwerking met de gemeente Haßloch wordt een bestaand zwembad in de regio binnen enkele jaren vervangen door een volledig nieuw waterparadijs van de Plopsa Group. De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de plannen.

Het nieuwe waterpark komt dus niet naast het bestaande attractiepark te liggen, maar op zo'n 5 kilometer afstand. Bezoekers van Holiday Park zullen straks iets meer dan tien minuten moeten rijden voor het zwembad. Omdat het complex ook geschikt moet zijn voor buurtbewoners, wordt gezorgd voor les- en wedstrijdbaden.

Verder kunnen badgasten zich verheugen op waterspeelplaatsen, waterglijbanen, bubbelbaden, een golfslagbad en een wildwaterbaan. Naast een overdekt gedeelte komen er verschillende voorzieningen in de openlucht. Voor het thema wordt gedacht aan Studio 100-personage Maya de Bij.



Hele jaar

Bernd Beitz, Duitsland-directeur bij de Plopsa Group, zegt blij te zijn met de goedkeuring van het project. "We verheugen ons erop om de inwoners van Haßloch en alle andere bezoekers een aantrekkelijk zwembad aan te kunnen bieden, het hele jaar door", aldus het directielid.



Carl Lenaerts, sinds oktober algemeen directeur van Plopsa, noemt de beslissing van de gemeente "een belangrijke stap voor de groei van de Plopsa Group in Duitsland". "De bouw van dit recreatieve bad maakt de locatie Haßloch en Holiday Park klaar voor de toekomst."



Planning

Plopsa financiert de bouw van het zwembad zelf. Vervolgens zal de gemeente jaarlijks iets meer dan 1 miljoen euro betalen aan de pretparkgroep, op voorwaarde dat omwonenden voordelig naar binnen mogen. Een woordvoerder belooft meer informatie te zullen delen zodra er iets bekend is over de planning.