Familiepark Mondo Verde

Dierenrechtenorganisatie trekt aan de bel na verontrustend bericht over Limburgs dierenpark

Een Nederlandse dierenrechtenorganisatie heeft actie ondernomen naar aanleiding van een alarmerend bericht over het Limburgse dierenpark Mondo Verde. Looopings maakte afgelopen week melding van felle kritiek op het dierenwelzijn in het park in Landgraaf. Naar aanleiding daarvan lichtte actiegroep Bite Back de autoriteiten in.

De discussie over Mondo Verde werd online aangezwengeld door Alain Pirnay, een Belgische dierentuinliefhebber. Hij noemde de dierenverblijven die hij aantrof "een drama". Het relaas leverde veel reacties op. "Hieruit bleek sterke kritiek van bezoekers op de leefomstandigheden van de dieren en de deprimerende omgeving waarin zij zich bevinden", laat Bite Back weten.

Op basis van de constateringen nam de organisatie contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met het verzoek om inspecties uit te voeren. Bite Back maakt zich zorgen over "de verblijven en het welzijn van de dieren in dit specifieke dierenpark".



Bekend

Bovendien is een WOO-verzoek ingediend bij de overheid. "Dit verzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over eventuele inspecties die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd." Ook wil men weten "of er al bestaande kwesties bekend zijn bij de verantwoordelijke autoriteiten".



Het management van Mondo Verde heeft zelf nog geen commentaar gegeven. Bite Back benadrukt te pleiten voor een betere behandeling van dieren in gevangenschap. Dat wil de groep bereiken door de aandacht te vestigen op mogelijke misstanden. "Dieren zijn niet bedoeld voor ons vermaak", valt te lezen in een persbericht.