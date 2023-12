Plopsaland De Panne

Studio 100-musical Sneeuwwitje keert terug: exclusief in theater Plopsaland

Studio 100 brengt de bekende sprookjesmusical Sneeuwwitje terug op de planken. De voorstelling zal komende zomer exclusief te zien zijn in het grote theater van Plopsaland De Panne. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark moeten er aparte tickets voor kopen.

Sneeuwwitje werd tussen 1998 en 2005 al opgevoerd in theaters in België, Nederland en Frankrijk, met vier verschillende tournees. In het origineel speelde voormalig K3-zangeres Kathleen Aerts de hoofdrol. Na negentien jaar afwezigheid maakt de productie in 2024 een rentree.

De titelrol zal dit keer gespeeld worden door Ianthe Tavernier. Ze krijgt Michiel De Meyer aan haar zijde als prins. Op zondag 30 juni vindt de première plaats. Vervolgens staat de show op de planning tussen dinsdag 2 juli en zondag 2 september. Van dinsdag tot en met zaterdag zijn er voorstellingen om 18.00 uur. Op zondagen start de musical om 15.00 uur.



64 euro

Toegangsbewijzen kosten 34 euro voor de tweede rang, 49 euro voor de eerste rang en 64 euro voor vip-plekken, zogeheten droomstoelen. Er zijn ook tickets verkrijgbaar inclusief toegang tot Plopsaland. Bij overnachtingen in het Plopsa Hotel is een musicalbezoek komende zomer inbegrepen.



Studio 100 benadrukt dat Sneeuwwitje de eerste sprookjesmusical was die het bedrijf ooit produceerde. "In die tijd was het echt pionieren, maar ik koester er enkel warme herinneringen aan", laat Gert Verhulst weten. Hij was destijds verantwoordelijk voor de teksten, samen met Studio 100-collega's Danny Verbiest en Hans Bourlon.



Klassieker

Later volgden bijvoorbeeld Assepoester, Pinokkio, Doornroosje, De Kleine Zeemeermin en Robin Hood. "De terugkeer van Sneeuwwitje is een bijzonder moment voor Studio 100", valt te lezen in een persbericht. Directrice Anja Van Mensel noemt het "een eerbetoon aan een geliefde klassieker".



Men probeert in te spelen op de nostalgie. "Wil jij de sprookjesmusical Sneeuwwitje opnieuw ervaren?", valt bijvoorbeeld te lezen in de ticketshop. Opvallend is dat Studio 100 in alle publicaties spreekt over het Plopsa Theater, terwijl de naam van het theater in 2019 werd gewijzigd in Proximus Theater. Kennelijk is de sponsordeal beëindigd.



Dwerggroei

Afgezien van Tavernier en De Meyer zijn nog geen castleden bekendgemaakt. In het origineel speelden verschillende personen met dwerggroei mee, als de zeven dwergen uit het sprookje. Dat zal nu wederom het geval zijn.