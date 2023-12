Efteling

Efteling vraagt vergunning aan voor herbouwen van sprookje Hans en Grietje

Hans en Grietje moeten op zoek naar een tijdelijke woonruimte. Het bekende snoephuisje in het Sprookjesbos van de Efteling gaat binnenkort tegen de vlakte. Dat blijkt uit een vergunning die het attractiepark heeft aangevraagd bij de gemeente Loon op Zand.

Het huisje van de heks werd in de jaren vijftig gebouwd met houten palen en steengaas. In de loop der jaren is het bouwwerk regelmatig opgeknapt. De laatste grote renovatie vond plaats in 2016. Toen kreeg de gevel een schilderbeurt en werd het hok van Hans herbouwd, net als het oventje in de tuin.

69 jaar na de opening zijn er rigoureuzere werkzaamheden noodzakelijk. De Efteling diende afgelopen week een vergunning in voor het "herbouwen van het sprookje Hans en Grietje in het Sprookjesbos". Aanvankelijk was het plan minder ingrijpend: in eerste instantie wilde men alleen de buitenkant opknappen.



Toverballen

"Bij dit sprookje zien we dat de decoratie los is komen te zitten van de onderliggende constructie", zei projectleider Mark Elings er enkele maanden geleden over. "Om die reden wordt de laag met krakelingen, speculaas, pindarotsjes, zuurtjes en toverballen verwijderd, waardoor de buitenkant van het huisje vernieuwd kan worden."



Uiteindelijk is dus toch gekozen voor een andere aanpak, namelijk een volledige sloop en herbouw. Dat gebeurde eerder ook bij Roodkapje en Vrouw Holle. Wanneer de Efteling ermee wil beginnen, is nog niet duidelijk. Op dit moment heeft men de handen vol aan het renoveren van het kasteel van Doornroosje. Die klus moet rond maart 2024 afgerond worden. Ook De Kleine Zeemeermin is momenteel niet te zien vanwege onderhoud.