Dolfinarium

Dolfinarium had geen vergunning voor 53 diersoorten

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft jaren geleden 53 verschillende diersoorten getoond zonder de juiste vergunning. Bij een inspectie bleek dat het park beschikte over een dierentuinvergunning die voor het laatst was gewijzigd in 2002. Ondanks allerlei toevoegingen aan de collectie is de vergunning daarna nooit meer aangevuld, terwijl dat wel noodzakelijk is.

Daarover is het Gelderse dierenpark in april 2021 per brief geïnformeerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), blijkt uit documenten die zijn opgevraagd middels een WOO-verzoek bij de overheid. Deze week kwamen 627 pagina's met correspondentie tussen het Dolfinarium en de overheid naar buiten. Een groot deel daarvan gaat over de vergunning.

De vergunning was niet toereikend voor onder andere de botervis, de brokkelster, de diadeemzee-egel, de franjevis, de harlekijnvis, de gehoornde slijmvis, de gele zeilvindoktersvis, de gestreepte lipvis, de gewone zeedonderpad, de kabeljauw, de Noorse kreeft, de papegaaivis, de pijlstaartrog, de steurgarnaal, de zuignapvis en de zwarte grondel.



Overtreding

Ook de aardbei-anemoon, het blauwgroen juffertje, de kleine zeeappel, de koornaarvis, de okselvleklipvis, de rode poon, de steenbolk, de vorskwab en diverse koraalsoorten werden genoemd in de brief van de RVO. "Uw vergunning biedt geen mogelijkheid om deze diersoorten tentoon te stellen", kreeg het Dolfinarium te horen. "Hierdoor bent u, zodra u de dieren weer aan het publiek gaat tentoonstellen, in overtreding van de Wet Dieren."



Het Dolfinarium leverde wel netjes elk jaar een dierbestand aan bij de overheid, waarin staat welke dieren er in het park leven. Men was er echter niet van op de hoogte dat de dierentuinvergunning ook steeds gewijzigd moet worden bij het tentoonstellen van nieuwe diersoorten, het bouwen van nieuwe verblijven of het ingrijpend wijzigen van de bestaande verblijven.



Informatieborden

De documenten laten zien dat het Dolfinarium uiteindelijk alsnog een aanpassing van de vergunning heeft aangevraagd. Dat gebeurde later nog een paar keer, toen er plannen waren voor het tonen van meer nieuwe diersoorten. Dolfinarium-manager Alex Tiebot laat aan Looopings weten dat de administratieve fout destijds zo snel mogelijk hersteld is. Ook zijn informatieborden bij de verblijven op verzoek van de overheid vernieuwd, zodat het publiek geïnformeerd wordt over de getoonde soorten.



Tiebot benadrukt dat de situatie samenhangt met een hersteltraject van de RVO, dat enkele jaren geleden van start ging. Bij steekproeven kwam aan het licht dat meerdere Nederlandse dierentuinen hun administratie niet op orde hadden. Sindsdien worden jaarlijks verschillende dierenparken doorgelicht. "Bij ons heeft de situatie niet geleid tot sancties of juridische gevolgen", legt de manager uit. "Met enkele eenvoudige aanpassingen was het mogelijk om het probleem te verhelpen. Hierop heeft de overheid streng toegezien."