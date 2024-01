Efteling

Deze Efteling-attracties zijn vanaf maandag gesloten

In de Efteling start morgen het laagseizoen. Na een drukke kerstvakantie breekt een rustige periode aan, waarin opvallend veel attracties gesloten zijn. Wie de komende weken naar de Efteling gaat, moet rekening houden met een uitgekleed attractieaanbod.

Het Kaatsheuvelse sprookjespark is 365 dagen per jaar geopend, waardoor groot onderhoud moet plaatsvinden tijdens de openingsuren. Januari en februari zijn traditiegetrouw de maanden met de meeste opknapbeurten. Zo sluiten op maandag 8 januari waterachtbaan De Vliegende Hollander en houten achtbaan Joris en de Draak.

De Vliegende Hollander blijft tot eind maart buiten gebruik. Joris en de Draak gaat waarschijnlijk eind april weer open. Bij de houten rollercoaster vervangen medewerkers opnieuw baandelen. Daarnaast is er aandacht voor het fotopunt, het moeras met de houten vlonder, het straatwerk en het Kabinet der Strijdlustigen; een frisdrankautomaat.



Raveleijn

Daarnaast is paardenshow Raveleijn vanaf morgen niet te zien. De voorstelling keert begin april terug. Wildwaterbaan Piraña ging twee maanden geleden al dicht voor een renovatie. Op de onderhoudskalender valt te lezen dat de waterattractie pas eind juni weer geopend zal zijn. De Efteling hoopt dat de verbouwing eerder klaar is.



In het Sprookjesbos ontbreken momenteel Doornroosje en De Kleine Zeemeermin. Zodra Doornroosje terugkeert - naar verwachting eind februari - gaat het snoephuisje van Hans en Grietje tegen de vlakte voor een herbouw. Het Volk van Laaf wordt niet overgeslagen: de komende maanden vernieuwt men onder meer het Lurk en Limoenhuys, het Glijhuys, het Lachhuys, Lot's Kraamhuys en de Lebberpomp.



Snoepwinkel

Iets lekkers halen bij De Soete Inval is voorlopig niet mogelijk. De snoepwinkel sluit morgen voor een verbouwing, waarbij het interieur opnieuw ingedeeld wordt. Half februari moet de klus afgerond zijn. De voorgevel van het nabijgelegen Carrouselpaleis is tot februari in onderhoud. Ook de entree van Vogel Rok staat nog in de steigers.



Verder vinden werkzaamheden plaats in het Badhuys, het zwembad van Efteling-vakantiepark Bosrijk. Van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari kan er niet gezwommen worden. In de weken daarna is het bad vaak alleen 's avonds open, van 18.00 tot 21.00 uur. Begin 2024 krijgen Bosrijk-restaurant het Eethuys en de receptie een gewijzigde indeling, een ander kleurenpalet en nieuw meubilair.