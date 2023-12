Attractiepark Toverland

Toverland bouwt almhut zonder vergunning: gemeente deelt waarschuwing uit

Toverland is op de vingers getikt door de gemeente. Het attractiepark heeft in entreegebied Port Laguna een grote horecagelegenheid neergezet, bedoeld voor het winterseizoen: een almhut van twee verdiepingen. Daarvoor werd echter geen vergunning aangevraagd, terwijl dat wel verplicht is. De almhut staat er dus illegaal.

"Bij een controle hebben wij geconstateerd dat er geen omgevingsvergunning was aangevraagd en verleend voor de bouw van de almhut bij Toverland", meldt een zaakmanager van de gemeente Horst aan de Maas aan Looopings. "Naar aanleiding van deze constatering is Toverland aangeschreven in de vorm van een waarschuwing."

Het Limburgse pretpark kreeg het verzoek om de "overtreding ongedaan te maken". De almhut hoeft echter niet afgebroken te worden. Het bouwwerk mag van de gemeente geopend blijven als er alsnog een vergunning wordt aangevraagd. Dat heeft Toverland op dinsdag 5 december gedaan, anderhalve week na de start van Winter Feelings.



Handhavend optreden

"Handhavend optreden is namelijk gericht op het herstel van de rechtmatige situatie." Volgens de gemeente had Toverland het indienen van de vraag "over het hoofd gezien". De aanvraag wordt momenteel behandeld. "Het al gerealiseerde bouwwerk past binnen de geldende kaders en de bereidheid is er dus om de vergunning te verlenen."



Bezoekers van Toverland hoeven dus niet te vrezen dat ze hun pretzels, borrelplanken en alcoholische versnaperingen in de almhut hoeven te missen. Winter Feelings vindt nog plaats op alle zaterdagen en zondagen tot en met 14 januari 2024, plus de kerstvakantie.