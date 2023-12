Disneyland Paris

Exclusief souvenir in Disneyland Paris: bekend personage uit spookhuis Phantom Manor

Disneyland Paris heeft een nieuw beeld uitgebracht, gebaseerd op spookhuis Phantom Manor. In een iconische scène in de attractie tilt de burgemeester van de onheilspellende cowboystad Phantom Canyon zijn hoed op. Daarbij neemt hij zijn volledige hoofd mee.

Kunstenaars Kevin Kidney en Jody Daily ontwierpen een gedetailleerd beeld van de burgemeester, speciaal voor doorgewinterde Disneyland-fans. Het personage staat op een sokkel met het logo van de attractie. Er zijn duizend exemplaren van gemaakt.

Sinds gisteren is het souvenir voor 129 euro verkrijgbaar bij drie winkels in het Disney-resort: Thunder Mesa Mercantile Building en Harrington's Fine China & Porcelains in het Disneyland Park en The Disney Gallery in Disney Village. Per transactie geldt een limiet van maximaal twee stuks.



Draak

Vormgevers Kidney en Daily creëren vaker bijzondere kunstwerkjes voor Disneyland Paris. Eerder konden fans bijvoorbeeld beelden aanschaffen geïnspireerd op de verdwenen attractie Le Visionarium en La Tanière du Dragon, de draak onder het kasteel van Doornroosje. Vorig jaar presenteerde het kunstenaarsduo nog een miniatuur van het exterieur van Phantom Manor.