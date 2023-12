Efteling

Efteling laat podcasters achter de schermen kijken bij onderhoudsbeurt Doornroosje

Wie meer wil weten over de grote onderhoudsbeurt bij Doornroosje in de Efteling, kan daarvoor een podcast aanzetten. De makers van de Efteling-podcast Kleine Boodschap kregen onlangs de kans om achter de schermen te kijken bij de renovatie van het ruim 71 jaar oude sprookje.

Daarbij werden ze rondgeleid over de bouwplaats. In de ruim vijftig minuten durende aflevering spreken presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers met projectleider Mark Elings en uitvoerder Koen Hellings, die tekst en uitleg geven over de werkzaamheden. Ze vertellen hoe een onderhoudsplanning tot stand komt en wat er allemaal moet gebeuren.

Het kasteel van Doornroosje staat sinds 1952 in het Sprookjesbos. Begin jaren tachtig is het bouwwerk al eens grondig vernieuwd. Nu werd het opnieuw tijd voor een verbouwing, die in september begon. In de kasteelmuren waren scheuren en verzakkingen ontstaan.



Biodiversiteit

Elings en Hellings staan stil bij de risico's die kleven aan dit soort klussen. Ook vertellen ze over het groenplan: de Efteling wil meer biodiversiteit in dit gedeelte van het Sprookjesbos. Een plan om een speciaal beregeningssysteem aan te leggen voor de bestaande bomen is uiteindelijk geschrapt. Er komen verschillende soorten nieuwe bomen, die beter bestand moeten zijn tegen boomziektes.



De heren willen nog niet zeggen of er ook noemenswaardige zaken worden toegevoegd aan het sprookje. Bij eerdere renovaties in het Sprookjesbos werd Efteling-ontwerper Karel Willemen ingevlogen. Inmiddels houdt collega-ontwerper Sander de Bruijn zich bezig met eventuele aanpassingen aan bestaande sprookjes.



Vorst

Men hoopt het project in de eerste helft van 2024 te kunnen afronden. In de aflevering is te horen dat gegokt wordt op eind maart, maar op de online onderhoudskalender staat dat het sprookje niet toegankelijk zal zijn tot en met eind februari. De einddatum van de opknapbeurt hangt af van de hoeveelheid vorst in de komende weken.