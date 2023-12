Liseberg

Peuter (3) mishandeld in Zweeds pretpark

In het Zweedse pretpark Liseberg is afgelopen week een peuter mishandeld. Meerdere bezoekers en medewerkers zagen donderdagavond hoe een 45-jarige man zijn 3-jarige kind sloeg. Daarop werd een melding gemaakt bij beveiligers, die de politie inschakelden.

Volgens ooggetuigen werd het kind meerdere keren hard geslagen. De aanleiding is niet duidelijk. Bewakers confronteerden de dader, die afkomstig bleek te zijn uit een land in Zuid-Europa. Er is een officiële melding gemaakt van mishandeling bij de autoriteiten.

Agenten hebben echter geen aanhoudingen verricht. Na een gesprek met de politie mocht de man het attractiepark verlaten, samen met zijn kind. Een woordvoerder van Liseberg bevestigt de gebeurtenissen. Het park, gelegen in Göteborg, was donderdag geopend van 15.00 tot 21.00 uur.