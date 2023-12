Djurs Sommerland

Deens pretpark maakt zich grote zorgen over biogasinstallatie: 'Vrezen voor ons bestaan'

Het Deense attractiepark Djurs Sommerland verzet zich tegen een nieuwe biogasinstallatie in de omgeving. Er zijn plannen om op 1,2 kilometer van het park en biogasinstallatie te bouwen. Het management vreest dat bezoekers vanwege de overlast zullen wegblijven als het plan doorgaat.

De gemeente Syddjurs heeft de mogelijke locatie van de biogasinstallatie al vijf keer moeten wijzigen. Nu is er een stuk grond gevonden in de buurt van Djurs Sommerland. "We vrezen voor ons bestaan, dus we zullen terugvechten", reageert directeur Henrik B. Nielsen in gesprek met Deense media.

Hij is bang voor stank- en verkeersoverlast. "We zullen in gesprek blijven, want we denken dat we politici ervan kunnen overtuigen dat ze een andere plek moeten zoeken." De gemeente verwacht in februari volgend jaar een definitief besluit te kunnen nemen.



Ramp

Medewerkers van het park zijn ondertussen een protestactie gestart. Circa 750 seizoensarbeiders en vijftig vaste personeelsleden ondertekenden een open brief waarin ze het voornemen "een ramp" noemen. "Wij blijven ons afvragen wat er zal gebeuren als één van de grootste biogasinstallaties van Denemarken gerealiseerd wordt op slechts 1200 meter van Sommerland."



De werknemers benadrukken dat de installatie zal zorgen voor een heleboel vrachtwagens op de wegen richting het park: naar verwachting 110 transporten per dag. Dat vormt een knelpunt voor medewerkers én bezoekers. "Kun je je een slechter begin van een dagje uit voorstellen dan wanneer het verkeer stilstaat?"



Klachtenstroom

Ook de geur is een probleem, valt te lezen in de brief. "Wat er ook gezegd wordt over de nieuwste technologie: van soortgelijke biogasinstallaties weten we dat geuren niet te vermijden zijn." De medewerkers rekenen op een klachtenstroom. "Zelfs bij een klein geurtje krijgen wij nu al commentaar. En wie gaat de portemonnee trekken als bezoekers hun geld terugvragen?"