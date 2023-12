Holiday Park

Plopsa-pretpark in Duitsland wil samenwerken met gemeente voor nieuw waterparadijs

Het Duitse attractiepark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, wil over enkele jaren een eigen zwemparadijs openen. Daarvoor hoopt men samen te kunnen werken met de lokale overheid. Het huidige gemeentelijke zwembad in de regio - Badepark Haßloch - is verouderd: het complex moet over een tijdje afgebroken worden.

Daarom zocht het gemeentebestuur van Haßloch naar een partner om op dezelfde plek een nieuw zwembad uit de grond te stampen. Plopsa had interesse: de Vlaamse pretparkgroep heeft een plan gemaakt voor een waterpark met zowel les- en wedstrijdbaden als verschillende recreatieve waterattracties, waaronder glijbanen, bubbelbaden, een golfslagbad en een wildwaterbaan.

Op die manier zou het waterpark geschikt zijn voor buurtbewoners én bezoekers van Holiday Park. Het is niet voor het eerst dat de gemeente Haßloch met Plopsa rond de tafel zit: jaren geleden speelde dit idee ook al. In 2021 werd de stekker uit het plan getrokken, waarna Plopsa aankondigde zelf een waterparadijs te zullen ontwikkelen.



Dertig jaar

Zo ver kwam het niet. Inmiddels hebben beide partijen weer oren naar een samenwerking. Aanstaande woensdag neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing. Als er groen licht komt, belooft Plopsa het project volledig te financieren en alle financiële risico's te dragen. In ruil daarvoor zou de gemeente Plopsa jaarlijks 1,025 miljoen euro moeten betalen, dertig jaar lang.



Inclusief belastingen en kosten voor afvalwater is de gemeente dan jaarlijks 1,2 tot 1,3 miljoen euro kwijt aan het bad. Het huidige gemeentelijke zwembad, dat op zo'n tien minuten rijden van Holiday Park ligt, zorgt nu voor een jaarlijks tekort van 1,5 tot 2 miljoen euro. De gemeente acht het financieel onhaalbaar om zelf een zwembad te bouwen dat het hele jaar door toegankelijk is. Plopsa kan dat wel.



Maya de Bij

Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente is dat de toegangsprijzen voor omwonenden ongewijzigd blijven: 6,50 euro voor volwassenen en 4,50 euro voor kinderen. Toeristen zullen uiteraard veel meer kwijt zijn. Het is de bedoeling om het bad aan te kleden in de stijl van Studio 100-figuurtje Maya de Bij.



Als er deze week goedkeuring komt, tekent Plopsa een contract en wordt er een bouwplan opgesteld. Daarna kan een bouwaanvraag gedaan worden. Het slopen en bouwen kost vervolgens naar verwachting nog twee jaar, zodat het Plopsa-zwembad in het gunstigste geval open kan in 2027. De Plopsa Group heeft nu twee waterparken, allebei in België: Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit.