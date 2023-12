Attractiepark Toverland

Toverland-directeur noemt negeren van coronaregels 'echt een blunder'

Dat Toverland jaren geleden de landelijke coronaregels bewust negeerde, ziet algemeen directeur Jean Gelissen jr. anno 2023 als één van de grootste flaters uit zijn carrière. Dat vertelt hij deze maand in een interview. Het Limburgse attractiepark maakte in de zomer van 2020 bekend dat de verplichte anderhalve meter afstand niet meer zou gelden in karretjes van attracties.

"We hebben gewoon ons gezond verstand gebruikt", zei Gelissen jr. destijds. "Voor ons is het een heel logisch besluit." Men had overlegd met de burgemeester, maar niet met de veiligheidsregio. Het leidde tot heel veel commentaar en landelijke ophef in de media, waarna het beleid weer teruggedraaid moest worden. Gelissen jr. (32) praat erover in de podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen van presentatrice Myrian Ermes.

De Toverland-baas stond het toe om "een paar centimeter van die anderhalve meter af te snoepen", zegt hij zelf. "Daar hebben we toen heel veel commotie over gehad. Dat is achteraf echt een blunder geweest. Uiteindelijk kwam dat al heel snel aan het licht. Dan probeer je dat te relativeren."



Snel terugdraaien

Toen was het kwaad echter al geschied. "We moesten het snel terugdraaien, maar dan moet je nog wel zorgen dat alle wind weer om je heen waait. De hele wereld draaide toen om anderhalve meter. Dat hadden wij hier op Toverland ook gewoon moeten doen. Dat is echt een blunder."



Gelissen jr. benadrukt dat Toverland de aanpassing wel vooraf had besproken met een andere autoriteit. "Zonder namen te noemen: we hadden dit best wel goed overlegd met mensen die ook iets van ons mogen vinden." De directeur doelt op burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas, die het park toestemming gaf voor het negeren van de anderhalvemeterregel.



Heel tricky

Toch trekt Gelissen jr. zelf het boetekleed aan. "Ik ben er zeker niet voor gaan liggen, voor dat beleid. En dat had ik wel moeten doen. Ik wist dat het heel tricky was waar we aan begonnen en ik had gewoon mijn gevoel moeten volgen en moeten zeggen: dat moeten we niet doen. Maar dat heb ik niet gedaan. En daarmee is het toch een blunder van mezelf."



Wat heeft de pretparkdirecteur ervan geleerd? "Hoge bomen vangen veel wind. En we zijn stiekem een hoge boom aan het worden. Dat is hartstikke leuk, dat hebben we ook echt nodig. Dat merk Toverland is steeds groter aan het worden, dat is commercieel heel erg goed. Maar je moet ook heel waakzaam zijn met wat je doet en hoe je dat communiceert. Ik pas nu wel op."



Onbetrouwbare partijen

In hetzelfde gesprek vertelt Gelissen jr. over de uitdagingen waarmee hij geconfronteerd werd bij de bouw van de themagebieden Port Laguna en Avalon in 2018. Hij noemt onder andere "onbetrouwbare partijen in de thematiseringwereld" die hun afspraken niet nakwamen. Ook staat hij stil bij de manier waarop hij in 2019 de leiding overnam van zijn tante Caroline Kortooms. Dat ging gepaard met drastische interne veranderingen.