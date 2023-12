Beekse Bergen

Kunstwerken omgewaaid bij lichtfestival Safaripark Beekse Bergen

Het nieuwe lichtfestival in Safaripark Beekse Bergen heeft last van de harde wind. Vannacht zijn verschillende lichtkunstwerken omgewaaid, blijkt uit foto's die op Facebook verschenen. Een voorlichtster laat weten dat vanavond alle sculpturen weer overeind moeten staan.

De lichtjesroute in het Brabantse dierenpark is sinds deze week te beleven. Verspreid over de dierentuin staan meer dan drieduizend lichtobjecten, onder de noemer Light Safari. Volgens de initiatiefnemers gaat het om "het grootste licht-event van de Benelux".

"Het klopt dat enkele objecten zijn omgewaaid", meldt de woordvoerster aan Looopings. "Ze zijn gelukkig niet beschadigd en vanavond staan ze weer waar ze moeten staan. Voor de zekerheid hebben we ze nu wel extra stevig vastgezet." De Light Safari duurt nog tot eind februari volgend jaar. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden.