Parque Warner Madrid

Bizarre beelden: achtbaantrein vastgelopen op 45 meter hoogte, medewerkers komen aan met stok

Een pretpark in Spanje gebruikt een opvallende manier om een vastgelopen achtbaantrein weer in beweging te brengen. Op videobeelden is te zien hoe een trein van de launch coaster Batman: Gotham City Escape in Parque Warner Madrid stilstaat op het hoogste punt: een heuvel van 45 meter. Passagiers kunnen geen kant op.

Medewerkers komen vervolgens ter plaatse met een hoogwerker en een stok. Nieuwsgierige bezoekers worden op afstand gehouden. Op videobeelden, die verschenen op X en TikTok, is te zien hoe drie medewerkers hebben plaatsgenomen in het bakje van de hoogwerker.

Eén van hen haalt een stok tevoorschijn, die hij tegen de trein of de baan lijkt aan te houden. Dat zorgt voor een merkwaardig schouwspel. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurt, maar enkele ogenblikken later komt de geblokkeerde trein weer in beweging. Het voertuig glijdt terug naar achteren, richting het lanceergedeelte.



Uitstappen

Dankzij een veiligheidsmechanisme komt de trein daar automatisch tot stilstand, waardoor de inzittenden veilig kunnen uitstappen. Het is niet duidelijk hoelang de bezoekers vast hebben gezeten. Batman: Gotham City Escape ging afgelopen zomer open. De multi-launch coaster werd geleverd door fabrikant Intamin, bekend van bijvoorbeeld Taron in Phantasialand en Toutatis in Parc Astérix.