Floriade Expo

Branchevereniging vindt geflopte Floriade 2022 wél een succes: 'Talloze voordelen'

De Floriade Expo die vorig jaar in Almere werd gehouden, was een fiasco: de bezoekersaantallen vielen zwaar tegen, het publiek reageerde lauw en de financiële resultaten waren dramatisch. Toch kijken niet alle partijen met afgrijzen terug op de veelbesproken wereldtuinbouwtentoonstelling. Branchevereniging AIPH, verantwoordelijk voor het toekennen van internationale expo's, is wél enthousiast.

Hoewel de editie in Almere zo'n ramp was dat besloten is om in Nederland voortaan geen Floriade meer te organiseren, schetst een nieuw eindrapport van de brancheorganisatie een heel ander beeld. Daarin valt te lezen dat er ondanks enkele tegenvallers een prachtige expo is neergezet. "De beoordeling van de prestaties schetst een redelijk positief beeld", staat er bijvoorbeeld.

"Bezoekers geven het rapportcijfer 8 uit 10, wat betekent dat zij zeer tevreden waren. De omstandigheden waaronder Floriade Expo 2022 tot stand kwam, zorgden voor beperkingen voor de organisatie en de resultaten. Over het algemeen kan de Floriade Expo 2022 best als een succes worden beschouwd."



Werkgelegenheid

Ook de bezoekerscijfers - veel lager dan begroot - worden positief gespind. "Het evenement trok bijna 700.000 bezoekers, wat inkomsten genereerde voor lokale bedrijven en werkgelegenheid creëerde." De initiatiefnemers rekenden vooraf op 2.337.500 bezoekers. Het werden er 694.000. Hoelang een bezoek gemiddeld duurde, is niet gemeten.



Begin 2018 overwoog de gemeente Almere nog om te stoppen met het organiseren van de Floriade. Een onderzoeksbureau berekende toen in opdracht van de lokale PVV-fractie hoeveel dat zou kosten. In het gunstigste geval zou de gemeente ruim 24 miljoen euro kwijtraken, in het slechtste geval zo'n 75 miljoen euro. Daarop werd besloten om de Floriade door te laten gaan. Uiteindelijk bedroeg het totale verlies meer dan 103 miljoen euro.



Sterke banden

Toch komt de AIPH, dat staat voor International Association of Horticultural Producers, met positieve conclusies. "Het organiseren van Floriade Expo 2022 heeft de gemeenschap talloze voordelen opgeleverd, waaronder een economische impact, een positieve impact op het milieu, een culturele en educatieve ervaring en het opbouwen van sterke banden met de gemeenschap", staat bijvoorbeeld in het rapport. Men licht de beweringen verder niet toe.



De Floriade heeft gewoon ontzettend veel moois gebracht, jubelt de AIPH. "Het kunst- en cultuurprogramma bood bezoekers een unieke en gedenkwaardige culturele ervaring, dankzij een gevarieerd aanbod aan optredens en activiteiten. Door de focus op duurzaamheid en groen leven inspireerde het evenement individuen en gemeenschappen om iets goeds te doen voor het milieu en de wereld."



Langdurige impact

Al met al mogen we de Floriade vooral dankbaar zijn, vindt de branchevereniging. "De Floriade zal een langdurige impact blijven hebben op de lokale en nationale gemeenschappen." Dat de Nederlandse Tuinbouwraad besloten heeft om na zeven edities te stoppen met het Floriade-concept, noemde de AIPH in een eerder bericht al "bedroevend".



"Met ander management, investeringen, overheidssteun en marketing denken wij dat de uitkomst anders had kunnen zijn." Als Almere over een tijdje terugkijkt, zal men wel trots zijn, denkt de AIPH. "Het organiseren van een internationale tuinbouwtentoonstelling is juist een geweldige manier om een unieke trekpleister te creëren, die meer dan 500 miljoen euro aan directe economische voordelen genereert."



Boetekleed

De AIPH lijkt niet te beseffen dat er anno 2023 simpelweg geen behoefte meer is aan een gigantisch terrein waar de tuinbouwsector gepromoot wordt. In een eindrapportage van de Floriade zelf werden eerder wel negatieve aspecten benoemd, maar de directie weigerde het boetekleed aan te trekken. In plaats daarvan kregen het coronavirus, de media en de gemeenteraad de schuld.