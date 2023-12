Familiepark Mondo Verde

Felle kritiek op Limburgs dierenpark: 'Dit soort plekken zouden niet mogen bestaan'

Het Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde ligt onder vuur op social media. In een Facebook-bericht kraakt een Belgische dierentuinliefhebber de trekpleister in Landgraaf volledig af. Alain Pirnay bracht deze week een bezoek aan het park. Hij schrok zich rot van wat hij aantrof.

Volgens Pirnay is het slecht gesteld met het dierenwelzijn in Mondo Verde. De Belg publiceerde troosteloze foto's van dieren die weg lijken te kwijnen in kleine hokken met stalen hekken, vlakbij luidruchtige pretparkattracties. De reportage leverde in enkele uren tijd ruim honderd reacties op.

"Voor sommige dieren is Mondo Verde een drama", aldus Pirnay. "Een wolvenhok dat oogt als een modderpoel voor varkens, een kameel met een verblijf van enkele vierkante meters, een kermis met vier attracties naast de leeuwen en tijgers...", somt hij op. "Stel je voor wat een geluid die attracties veroorzaken als er mensen zijn. Een tijger tolt er heen en weer, net als de botsauto's."



Negatieve reclame

De klager noemt Mondo Verde "een plek om weg te blijven, die negatieve reclame verdient". "En ik ben al begonnen. De geslaagde elementen in dit park rechtvaardigen deze gruwel niet. Het is niet normaal om een kermis neer te zetten naast wilde dieren." Pirnay krijgt online veel steun. "Het is een schande", reageert Nadine Chantraine bijvoorbeeld.



"Wat een gruwel, arme dieren", laat Linda Smit weten. "We zouden de dieren moeten weghalen", schrijft Anne Dekairelle. "Wie hiervoor verantwoordelijk is, moet zelf in een kooi gestopt worden. Deze plaats is om te kotsen. Ze hebben het recht niet om dieren in zulke omstandigheden te houden." Françoise Guerin: "Dit is vreselijk. Dit soort plekken zouden niet meer moeten bestaan."



Wetgeving

Florence Felix vraagt zich af hoe dit soort taferelen nog kunnen bestaan anno 2023. "Kent Nederland geen wetgeving op dit gebied?" Sylvia Gozzo was eigenlijk van plan om binnenkort langs te gaan. "Maar als ik dit zie: nee, bedankt." Annick Berger: "Je ziet het verdriet in de ogen van die arme dieren... Het is verschrikkelijk om te zien."



Valérie Testu noemt Mondo Verde "een afschuwelijk plek". "Afgezien van het lelijke uiterlijk, is het een schandaal om dieren in zulke omstandigheden aan hun lot over te laten." De vrouw roept op om de dierentuin aan te geven bij belangenorganisaties. Mondo Verde heeft niet op de berichten gereageerd.