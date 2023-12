Plopsaland De Panne

Plopsaland bouwt spookhuis om tot winterse walkthrough met Kerstman en elfjes

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen deze winter een extra kerstbeleving ontdekken: Santa's Wonder House. Het halloweenspookhuis Krampus, gelegen in themagebied Heidiland, werd omgetoverd tot een vrolijke walkthrough in kerstsferen. Tot begin januari is daar de Kerstman te ontmoeten.

De interactieve ervaring bestaat uit een wandeling langs kerstdecors met lampjes en nepsneeuw, waar kerstelfjes voor sterrenstof zorgen. Uiteindelijk komen de bezoekers uit bij de Kerstman zelf. Daar kunnen ze met de kindervriend op de foto. Santa's Wonder House is geopend in de weekenden en de kerstvakantie, van 13.00 tot 16.00 uur.

Plopsaland staat de komende weken in het teken van winter-evenement Winter Magic, met honderden kerstbomen, lichtinstallaties, een Winterbar op het entreeplein en projectieshow Luminaria. Ook is Peppa Pig aanwezig. In de vakantie zijn er extra optredens en meet-and-greets, als onderdeel van Ketnet Kerst.