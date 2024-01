Plopsaland De Panne

Frans koppel krijgt boete voor diefstallen in Plopsaland, ondanks ruim een jaar ontkennen

Een Frans koppel werd ruim een jaar geleden betrapt op diefstallen in Plopsaland De Panne. Het tweetal, afkomstig uit Lille, zou een portemonnee en speelgoeddozen hebben gestolen. Er waren camerabeelden beschikbaar, maar toch bleven de daders ontkennen. Uiteindelijk zijn ze alsnog schuldig bevonden.

Op 8 januari 2023 verdween een portemonnee met 220 euro en bankpassen uit een buggy. Na het bekijken van beelden van beveiligingscamera's kwamen medewerkers de twee dieven op het spoor. In hun buggy werden ook nog eens vijf nieuwe speelgoeddozen aangetroffen, zonder aankoopbewijzen. Waarschijnlijk waren de producten gestolen.

De Fransen bezochten het Vlaamse pretpark met hun vier kinderen. In de rechtszaal bleven ze vragen om aanvullend onderzoek en extra camerabeelden. Daardoor duurde de simpele zaak maar liefst acht maanden. Ondanks het aanhoudende ontkennen vond de rechter dat de beschuldigingen voldoende bewezen waren.



Gevangenisstraf

Justitie had gevraagd om vier maanden cel en een boete van 1200 euro. Die boete kregen de bezoekers allebei opgelegd. Verder kwam er een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, die niet uitgezeten hoeft te worden als de twee niet meer de fout in gaan.