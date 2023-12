Efteling

Foto's: Efteling dit weekend vol met reclames voor Essent

De Efteling staat dit weekend in het teken van energiebedrijf Essent. Bezoekers worden op verschillende plekken in het attractiepark geconfronteerd met opvallende Essent-reclames. Zo hangt er een paarse reclamebanner aan entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

In het entreegebied zijn bovendien gigantische vlaggen van de energiereus neergezet. Ze staan onder meer op de Pardoes Promenade, het wandelpad richting Symbolica. Daarnaast zijn op meerdere plaatsen tenten te vinden met Essent-fotostudio's. Men deelt ook gratis Essent-puzzelboeken uit.

Op de Warme Winter Weide is een Essent-wensboom neergezet. Verder regelde de Efteling speciale Essent-plattegronden. Essent huurde het park af voor de zogeheten Thuisvoordeeldagen, waarop Essent-klanten voor weinig geld een Efteling-uitje kunnen boeken.



Wachtrijen

Ze krijgen echter geen optimale Efteling-beleving voorgeschoteld: naast alle reclameuitingen is het op de Essent-dagen gigantisch druk in het sprookjespark. Veel wachtrijen puilden vanmiddag uit. Zo begon de rij voor Carnaval Festival in de buurt van de Warme Winter Weide en liep de Droomvlucht-rij over het plein voor de attractie.



Abonnementen zijn dit weekend niet geldig. Daggasten konden in eerste instantie wel losse tickets kopen. Nu zijn alle kaarten uitverkocht. Ook verblijfsgasten mogen naar binnen. Vooraf waarschuwde de Efteling online wel voor drukte. Op de kalender stond echter niets over het afhuren van het park door Essent en de bijbehorende reclames.



Onbetaalbaar

Naar aanleiding van de vorige Thuisvoordeeldagen kwam Essent met een merkwaardige boodschap. In een nieuwsbrief aan duizenden klanten werd een dagje Efteling zonder Essent-korting "onbetaalbaar" genoemd. Het park was daar niet blij mee, maar beide partijen werken dus nog wel met elkaar samen.