Parque Warner Madrid

Spaans Warner-pretpark overweegt toevoegen van tweede attractiepark: 'Iets compleet vernieuwends'

Het Spaanse attractiepark Parque Warner Madrid overweegt om een tweede park te openen. Dat heeft de directie deze week bekendgemaakt tijdens een besloten bijeenkomst voor leden van branchevereniging IAAPA. In een presentatie werd de toevoeging van een "second gate", naast het huidige park, genoemd als een doel voor de komende vijf tot tien jaar.

Eén van de ambities wordt omschreven als "het creëren van extra vermaak in de vorm van een tweede pretpark of een nieuw themagebied". Hoe zou zo'n uitbreiding eruit moeten zien? "Een nieuwe zone met vier of vijf attracties en één daarvan is iets compleet vernieuwends in Spanje, zoals de Avatar-simulator van Animal Kingdom."

Daarmee wordt gedoeld op de innovatie attractie Flight of Passage in themagebied Pandora - The World of Avatar, gelegen in het Amerikaanse Walt Disney World in Florida. Het is de bedoeling om de uitbreiding te koppelen aan een nieuw bekend merk "dat ons in staat stelt om meer bezoekers te trekken, de prijzen te verhogen en meer souvenirs te verkopen".



Verblijfsrecreatie

In totaal werkt het management aan drie pijlers voor de komende jaren. Naast het bouwen van een tweede park gaat de aandacht uit naar verblijfsrecreatie en het verbeteren van het horeca-aanbod in het bestaande park, met meer variatie en eetgelegenheden met de Warner-personages.



Officieel heeft Parque Warner Madrid al een second gate sinds 2014: waterparadijs Parque Warner Beach, geopend in de zomermaanden. In dit geval zou het gaan om een tweede themapark met attracties.



Verkoop

Het is nog onzeker hoeveel van de toekomstplannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden: eigenaar Parques Reunidos bereidt zich naar verwachting voor op een verkoop van de parkengroep. Bij de komst van een nieuwe partij zijn plannen voor de lange termijn allesbehalve heilig.