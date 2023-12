Disneyland Paris

Disneyland Paris laat soundtrack van nieuwe droneshow horen: Disney Electrical Sky Parade

Een nieuw dronespektakel in Disneyland Paris gaat over een maand in première. De Disney Electrical Sky Parade, die na de kerstvakantie te zien is, brengt een eerbetoon aan de bekende lichtjesparade Main Street Electrical Parade uit de jaren negentig. Ook de soundtrack werd gebaseerd op de originele melodie.

Op Instagram liet Disneyland vrijdag alvast een deel van de nieuwe muziek horen. Het klassieke electronisch riedeltje van de Main Street Electrical Parade werd hergebruikt, gemixt met Disney-deuntjes. Zo is in het voorbeeld, dat zo'n halve minuut duurt, het nummer You Can Fly uit Peter Pan te herkennen.

De Disney Electrical Sky Parade wordt van maandag 8 januari tot en met maandag 30 september 2024 dagelijks opgevoerd voorafgaand aan de grote avondshow Disney Dreams, mits de weersomstandigheden het toelaten. De voorstelling combineert lichtgevende drones met videoprojecties, lichteffecten en fonteinen bij het kasteel van Doornroosje.