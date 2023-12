Efteling: Danse Macabre

Foto's: steeds meer decors zichtbaar bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Op de bouwplaats van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre worden langzaam maar zeker steeds meer thema-elementen zichtbaar. Eén van de opvallendste onderdelen is een mysterieus schild met sierlijke ornamenten, waaronder een harp en twee draken.

Verder zien we een gezicht dat eerder prijkte boven de ingang van het Spookslot, de voorganger van Danse Macabre. Het decorstuk heeft nog niet de definitieve kleur. Even verderop, bij de nieuwe horecalocatie 't Koetshuys, verschenen Pieckblauwe panelen.

Het attractiegebouw wordt vormgegeven als een vervallen abdij. Aan de achterzijde, naast de restanten van het Spookslot, is een groot deel van het decor af. Steigers zijn afgebroken, waardoor een grote themamuur met bakstenen en groene aanslag tevoorschijn kwam.



Kerkhof

Onlangs konden we dankzij dronebeelden al een kijkje nemen op het in aanbouw zijnde kerkhof in de wachtrij. Danse Macabre gaat open in het najaar van 2024.